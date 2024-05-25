AK Parti İlçe binası saldırganına 9 yıl hapis istemi

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki AK Parti Çukurova İlçe binasının önüne 21 Nisan 2023'te elinde pompalı tüfekle gelen Erdem Kaya, parti binasına girip 12 el rastgele ateş açtı. Kimsenin bulunmadığı binanın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaya, tüfeğini bırakıp, yürürken yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından Erdem Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Kaya ile ilgili 'Silahla tehdit, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede savcı, Erdem Kaya'nın AK Parti Çukurova İlçe binasına zarar vermesi nedeniyle 4 yıl, silahla tehdit suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, "Şüphelinin olay tarihinde AK Parti binasına av tüfeği ile korkutmak amacıyla ateş ettiği, görüntü inceleme tutanağında binaya ateş eden şahsın şüpheli olduğunun belirtildiği, şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, böylelikle tüm dosya kapsamından şüpheli hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli delilin edildiği anlaşılmıştır" denildi.

TÜFEĞİ GİTAR ÇANTASINDA TAŞIYORDU

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Erdem Kaya, polisteki ifadesinde, "3 bin 500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım" demişti.