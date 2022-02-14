AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan 14 Şubat sürprizi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliklerinde 40 yılı dolduran çiftlere özel program düzenledi. '42 kere maşallah' adı verilen programa aralarında şehit yakını, gazi ve engellilerin de yer aldığı 150 çift katıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde, evlilik hayatında 40 yılını aşan çiftler "41 Kere Maşallah" programında bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katılımıyla gerçekleşen program Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'nda gerçekleşti. Programa İstanbul'un 39 ilçesinde şehit yakını, gazi ve engellilerin de yer aldığı 150 çift katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program da ardından belgesel izlenip, Türk Sanat Müziği eşliğinde yemek yenildi.

'YILLARIN GETİRDİĞİ TECRÜBE İLE ÇOK İYİ İFADE ETTİLER'

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "40 yılın üzerinde evlilik hayatını sürdüren aralarında sevgiyi, muhabbeti zirveye çıkaran, taçlandıran siz büyüklerimizle birlikte bunun altını kalın kalın çizebilmek için bir araya geldik. Biraz önce konuşan kıymetli büyüklerimize de duyduk hakikaten yılların getirdiği tecrübe ile çok iyi ifade ettiler. Hepsinin sınırı sevginin saygının samimiyetin aşkın oluştuğu bir hayatın süre bilmenin sırrını bize vermiş oldular. Bu 14 Şubat vesilesiyle tüm insanlarımızın arasındaki sevgi, saygı farkındalığın artması noktasında bizde bir katkıda bulunalım. Hayatlarında yaşayarak hayatlarını bugüne kadar sürdürerek bir aile bir eş arasında muhabbetin nasıl olması gerektiği yaşararak bizzat gösterip bunun kitabını yazmış olan siz değerli büyüklerimizle bir araya gelmek istedik" şeklinde konuştu.

2 tane çocuğu olduğunu belirten Hatice Divriklioğlu, "Çok güzel geçti. Biraz gurbetlik çektik. Almanya'ya gitti. Her şeye sabretmek lazım. Sabırlı olduktan sonra mutlukta oluyor. 2 tane de çocuğumuz var. Oğlumuz da kızımızda okuttuk doktor oldu. Gençler bizim gibi mutlu olsunlar sabırlı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi Kemal Solal, "42 senedir birlikteyiz. Bu süreç sevdiği, anlayışla, zorluklarla geçti. Gençlere tavsiyem anlayış, sevgi aşırı gitmemek" dedi.