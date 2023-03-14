AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından 2 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi

"İllerimize gelen depremzedelerimizi de kaldıkları yerlerde ziyaret ederek destek olduk. Bugün burada 22 Şubat'ta Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti' kampanyası ve aynı tarihlerde İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından, kadınlarımızın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve Kardeşlik Mektupları ile bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla başlatılan 'Elimin Emeği Gözümün Nuru' kampanyası için toplandık.