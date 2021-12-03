Ak Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başlıyor. Sapanca'da düzenlenecek olan program 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kamp programında; AK Parti Genel Başkanvekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 Kademe İl Yönetimi yer alacak. İstanbul Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar masaya yatırılacak. Halihazırda devam eden çalışmalar değerlendirilecek. 2023 ve 2024 seçimlerinde yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili olarak istişare edilecek.

Kamp programı, 4 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş teşkilat mensuplarına hitap edecek ve bir sunum yapacak. Akabinde ise istişare ve değerlendirme toplantısı başlayacak.

5 Aralık Pazar günü ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunum yapacak. Akabinde ise AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım teşkilata hitap edecek ve bir sunum yapacak. Kamp programı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.