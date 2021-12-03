Haberler Yaşam Haberleri Ak Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor
Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:41

Ak Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ak Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor

AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın 15’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başlıyor. Sapanca’da yapılacak programa; AK Parti Genel Başkanvekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 3 Kademe İl Yönetimi ve çok sayıda teşkilat mensubu katılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başlıyor. Sapanca'da düzenlenecek olan program 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kamp programında; AK Parti Genel Başkanvekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 Kademe İl Yönetimi yer alacak. İstanbul Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar masaya yatırılacak. Halihazırda devam eden çalışmalar değerlendirilecek. 2023 ve 2024 seçimlerinde yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili olarak istişare edilecek.

Kamp programı, 4 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş teşkilat mensuplarına hitap edecek ve bir sunum yapacak. Akabinde ise istişare ve değerlendirme toplantısı başlayacak.

5 Aralık Pazar günü ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunum yapacak. Akabinde ise AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım teşkilata hitap edecek ve bir sunum yapacak. Kamp programı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Ak Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA