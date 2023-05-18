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Giriş Tarihi: 18.5.2023 14:29 Son Güncelleme: 18.5.2023 14:30

AK Parti İstanbul’dan 28 Mayıs’ta seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.

İHA
AK Parti İstanbul’dan 28 Mayıs’ta seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için kolları sıvadı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği veren AK Parti İstanbul Teşkilatı şimdi de 28 Mayıs seçimi için harekete geçti. İl ve ilçe başkanlıkları koordinasyonunda ücretsiz gidiş-dönüş ulaşım desteği için çalışmalara başlandı.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gün, Türkiye Yüzyılını inşa eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emanetine sahip çıkma günüdür. Oy kullanmak için ilimizden memleketlerine gitmek veya memleketlerinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüsler ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz."

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AK Parti İstanbul’dan 28 Mayıs’ta seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti
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