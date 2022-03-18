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Giriş Tarihi: 18.3.2022 10:40 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:56

AK Parti  İstanbul'dan Çanakkale özel filmi

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AK Parti  İstanbul’dan Çanakkale özel filmi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne özel film hazırladı. Türkiye’nin 7 bölgesinden 14 farklı türküyle Çanakkale Şehitleri’nin yad edildiği film kısa sürede büyük beğeni topladı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Türkiye’yi binlerce türkü anlatır. Bütün türküleri ise sadece bir türkü yaşatır. Çanakkale; dirilişin, iradenin, inancın ve cesaretin türküsüdür. Büyük bir imanla Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı özel bir film hazırladı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan film kısa sürede büyük beğeni topladı. Facebook, Twitter, İnstagram başta olmak üzere pek çok farklı platformlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı

"BÜTÜN TÜRKÜLERİ, BİR TÜRKÜ YAŞATIR"
Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümüne özel hazırlanan filmin hikayesi için ise şu ifadelere yer verildi;

"Anadolu'ya vatan ruhu katan türkülerle Çanakkale Şehitlerimizi yad ettiğimiz filmde, cennet vatanımızın yedi bölgesinden 14 farklı türkü yer alıyor. Kütahya'dan Ordu'ya, Bitlis'ten Urfa'ya, Erzurum'dan İstanbul'a, Sivas'tan Tokat'a, Mardin'den Çanakkale'ye uzanan tınılarla izleyenlerin beğenisini kazanan film şimdiden arşivlerde tekrar tekrar izlenmek üzere yerini aldı. Filmin akışında, şehirlerin adı geçerken anlaşıldı ki bir şehir; tüm vatanın tarihle şereflenen, imanla mühürlenen kilidi oldu. Çanakkale geçilmedi ve o şehir tüm ülkenin istiklal ruhunun istikbale uzanan son sözü oldu. Çanakkale, bir milletin acısıyla, çelikleşen imanın şehadetle yükselmesiyle beşeriyete istikamet verdiği kutlu bir zaferdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, milletimizin zihninde ve gönlünde müstesna bir yere sahip bu türküyü, her türkü Çanakkale Türküsü'nün evladıdır diyerek Anadolu'nun sesleriyle tarihe not düştü. 107 yıl önce, medeniyet sahasında bir daha aşılması mümkün olmayan bir "insanlık anıtı" inşa eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

AK Parti İstanbul'dan Çanakkale özel filmi... | Video

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AK Parti  İstanbul'dan Çanakkale özel filmi
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