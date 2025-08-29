AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Ödemiş’te temel atma sonrası değerlendirmede bulundu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Temmuz ayı başında çıkan yangında zarar gören köylerde, yeni evlerin temellerinin atıldığı törene; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Valisi Süleyman Elban, Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Temmuz ayının başında yaşanan büyük yangında köylerimizde birçok ev yandı. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangını ilk andan itibaren yakından takip etti ve Ödemişli hemşehrilerimizin evlerinin yapılması için hemen talimat verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, yangının hemen ardından bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu ve kısa sürede kalıcı konutların yapım süreci başlatıldı."

VATANDAŞLARIMIZ MODERN, GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK

Başkan Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Ödemiş Karadoğan'da 55, Tosunlar'da 64, Suçıktı'da 14, Üzümlü'de 5 olmak üzere toplamda 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı inşa edilecek. Yaklaşık 1 milyar TL'lik yatırımla yapılacak bu projeler, en geç 10 ay içinde tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Yine Seferihisar'da da 143 adet konut yapılacak. Ödemiş ve Seferihisar'da toplam 281 adet konutun ihaleleri yapıldı ve Bakanımız sayın Murat Kurum'un katılımıyla törenle eş zamanlı temelleri attık. Vatandaşlarımız modern, güvenli ve yaşanabilir yeni yuvalarına kavuşacak. Ödemiş ile yakından ilgilenen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'a, İzmir Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı

NEREDE BİR AFET YAŞANIRSA DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ ORADADIR

Başkan Saygılı, AK Parti hükümetlerinin her zaman milletin yanında olduğuna dikkat çekerek şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; İzmir depreminde nasıl sözümüzü tutup konutları hızla inşa ederek hak sahiplerine teslim ettiysek; 6 Şubat'ta 11 ilimizi vuran asrın felaketinde de depremzedelerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyorsak; Antalya'daki yangında, Kastamonu'daki sel felaketinde de vatandaşlarımızın evlerini yapıp teslim ettiysek; Nerede bir afet yaşanırsa yaşansın, devletimiz ve hükümetimiz oradadır, milletimizin yanındadır. Ödemişli ve Seferihisarlı hemşehrilerimiz de en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşacak." dedi.