AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yabancı müzik tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül kutlamalarında yabancı hareketli müzikle yapılan gösteriye tepki gösterdi. Başkan Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, ''9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu, yüzlerce şehit verdiğimiz gündür.

9 Eylül Kuvây-ı Millîye ruhudur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan müdafaasıdır. CHP bu milletin tarihini, asıl kimliğini, değerlerini ne zaman öğrenecek?'' dedi. Saygılı'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.