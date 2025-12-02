AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan CHP’li Güç’e ’üst geçitli’ gönderme!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti hükümetinin son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destek verdiği kaynakları hatırlatıp, Karşıyaka'da Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde başlayan ve hala bitmeyen üst geçit üzerinden CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yüklendi.

CHP BELEDİYECİLİĞİNİ ANLATMAKTA GERÇEKTEN 'GÜÇ'LÜK ÇEKİYORUZ

Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "CHP Belediyeciliğini anlamakta gerçekten 'Güç'lük çekiyoruz! CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaparken; Ege Mahallesi köprülü kavşağı ve yan yolları için İller Bankası'ndan 38 milyon Euro, yaklaşık 2 milyar TL'lik, 25 yıl vadeli ve Çevre Bakanlığı garantili finansman sağlandı. 1 milyar TL'lik itfaiye araç alımı için yine devletimizin desteğiyle kredi temin edildi. Tüm bu büyük projelerin Ankara nezdindeki görüşmelerinde siz bizzat yer aldınız. Yani hükümetimiz İzmir için kaynak üretti, proje için kapıları açtı, finansman sağladı! Peki diğer tarafta ne oldu? Çağatay bey, yine aynı dönemde Genel Sekreter Yardımcılığı görevindeyken, Karşıyaka Yeni Girne Caddesi üzerinde başlatılan üst geçit projesinin sorumlusu olarak '7 ayda bitecek' diyerek işe başladı. Ancak tarih ilerledi, 7 ay geçti... Bitmedi. Proje gecikti, hizmet gecikti. Üst geçidin iş bitiş tarihi tabelasına yazılmıştı; fakat işler rayından çıkınca, o tarih kapatıldı, adeta 'tarih silindi, sorumluluk unutuldu' mesajı verildi. Aradan bir yıl geçti. Sayın Güç koltuk değiştirdi; makamlar, mevkiler el değiştirdi. Ne var ki, o küçük' üst geçit hâlâ ortada yok. CHP belediyeciliğinin özeti gibi adeta. Sayın Güç'e tavsiyemiz; önce kendi yarım bıraktığı işlerle ilgilenmesidir" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç