AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan CHP’’ye yanıt!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Halkapınar-Otogar Metro Projesi ve 2. Çevre Yolu Projesi'ne yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "CHP'nin siyasetteki yaklaşımı, maalesef bilgiden uzak açıklamalar yapmaktan öteye gidemiyor. İş bilmiyorlar, kamu yönetiminden anlamıyorlar. Bir projeyi tartışırken asıl önemli olan, bedelinden çok yatırım programına alınmış olmasıdır. Geçmişte Konak Tüneli, İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı, çevre yolları, hastaneler, gençlik merkezleri, stadyumlar ve adalet sarayları gibi İzmir'e değer katan projelerin tamamı, merkezi hükümetimiz tarafından önce yatırım programına alınmış ve ardından başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte projelerin maliyetinin tartışılmasının hiçbir anlamı yoktur. Memuruna, işçisine bile doğru düzgün ödeme yapamayan sınırlı zekaların bunu anlamasını beklemiyor, meseleyi kamuoyuna anlatıyoruz.

Gelelim CHP'nin sürekli gündeme getirdiği Halkapınar-Otogar Metro Projesi'ne. İzmirlilere ve şehre gelen misafirlere reva gördükleri otogarın hali ortadayken, bu konuda bile nasıl bir proje yapacaklarına karar verememiş bir yönetimden bahsediyoruz. Oysa bu proje, hükümetimizin hızla devam ettirdiği İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin son halkasını oluşturmaktadır. Bu nedenle yatırım programına dahil edilmiş, proje hazırlıkları devam etmektedir. Kimse endişe etmesin, hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu metro hattı da hizmete açılacaktır. Bir diğer önemli yatırım olan 2. Çevre Yolu Projesi ise yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dev bir projedir. Şu ana kadar 25 kurumun görüşü alınmış, ÇED başvurusu yapılmış ve süreç planlandığı şekilde ilerlemektedir. Bu proje, İstanbul-İzmir Otobanını tamamlayan ve İzmir'den Denizli'ye kesintisiz bir otoyol kazandıran hükümetimizin vizyon projelerinden biridir. Körfez'i ölüme terk edilen, her yağmurda felaket bölgesine dönen, sokaklarını çöplerin işgal ettiği İzmir'de CHP'li yöneticilere vizyondan bahsedip anlamalarını beklemenin de imkansız olduğunu bilsek de insanlık namına bunu deniyoruz. Şehir Hastanesi'ni tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunan, TOKİ aracılığıyla İzmir'de 30 bin konut üreten, depremzedeler için kısa sürede 6 bin konut inşa edip teslim eden, son 22 yılda İzmir'e toplamda 449 milyar TL kamu yatırımı yapan bir hükümete eleştiride bulunmadan önce, CHP'li yerel yöneticilerin aynaya bakmaları gerekiyor.

Baksınlar ki hayallerini bile göremeyecekleri eser ve hizmetleri gerçekleştiren AK Parti'den ilham alsınlar. Bitmeyen opera binası, tamamlanamayan Onat Tüneli, depremzedeler için 1 metrekare konut bile üretemeyen, kooperatif skandallarıyla vatandaşların milyarlarca TL'sine mal olan bir yönetimden bahsediyoruz. Tüm bunların ardından yapılan açıklamaları hayretle izliyoruz. Sebebini de biliyoruz! CHP'nin ayyuka çıkan belediye yolsuzlukları, ihale cambazlıkları ve hortumculuk operasyonlarını unutturmak için gösterdikleri bu ucuz muhalefet müsameresine kırık not verip otur sıfır diyoruz." İfadelerine yer verdi.