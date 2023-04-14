AK Parti İzmir Milletvekili adayı Şebnem Bursalı: Kırmızı çizgilerimize dokunan bizden korksun!

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Gazeteci Yazar Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir Milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Bursalı, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzmir için çalışacağını anlatan Bursalı, "İzmir'in kendi içine dönen bir yapısı var, isteyerek ya da istemeyerek. Biz bunu kırmak da istiyoruz. Bazen algılar üzerinden yanılgılar daha fazla oluyor, bu algıları yıkmak üzere, bozmak üzere, doğru algıları da anlatabilmek üzere daha fazla çaba sarf edeceğiz. Bu karşılıklı olacak. Kimse kimseye bağırmadan, çağırmadan, kızmadan ama kırmızı çizgilerimiz var. Bunlar nedir; Atatürk, bayrak, devlet, vatan... Bu konular bizim kırmızı çizgilerimiz, bu çizgilerimize dokunan olduğu zaman bizden korksunlar. Orada biraz efe damarımız ortaya çıkar" dedi.

"İŞE DÖNÜK SİYASET YAPACAĞIZ"

28. dönemin çok daha üretken olacağını kaydeden Şebnem Bursalı, "Bu dönemin siyasetinde daha üreten, daha fazla işe dönen şekilde siyaset yapmayı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları da bu yönde. Bu dönem başka dönem olacak inşallah hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"İZMİR YERİNDE SAYIYOR"

AK Parti Milletvekili adayı Bursalı, "Heyecanlı mısınız" sorusuna ise, "Heyecan yok aslında, sanki gelmişim, etkinlik yapıyorum. Gazeteci olarak da bizden 'Sesimizi, soluğumuzu ifade edin' diye ricada bulunuyorlardı. Aslında yine bu görevi bu defa işin icra kısmında yapacağız. Bu defa doğrudan seslerini duyuracağız. Hangi katman olursa olsun hep birlikte... Daha üretken, daha güzel bir İzmir yaratabilmek için çalışacağız Ben İzmir'den 2017'de ayrıldım, 2017'den 2023'e kadar İzmir yerinde sayıyor. Bu kabuğu kırmak için hep birlikte el ele vereceğiz. Burada parti ayrımı da yapmıyorum, ideoloji de değil. Derdimiz İzmir bizim. İzmir'e daha fazla nasıl hizmet edebiliriz derdindeyiz. İnşallah da bunu başaracağız" yanıtını verdi.

"TÜM KADINLARI İKNA EDECEĞİM"

Şebnem Bursalı, adaylığının açıklanmasının ardından İzmir'den çok sayıda telefon aldığını, özellikle kadınlar, iş dünyası ve STK'ların desteğini ilettiğini aktararak, "Kadınlar o kadar çok aradı ki... Sadece AK Partili kadınlar değil, AK Partili kadınlar kadar hangi partiye mensup olursa olsun bütün kadınlar aradı. Şunu gördüm; demek ki burada gazetecilik yaparken bütün kadınlara dokunabilmişiz. Çok mutlu olduklarını gördüm. İş oy verme aşamasına nasıl gelir bilmiyorum ama hepsini ben ikna edeceğim, o kesin. Hepsine dokunacağım. O heyecanı, hevesi, daveti görüyorum. O kadar güzeller ki, kadınlardan çok ilgi gördüm" dedi.

"KAPIMIZI ÇALAN KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEDİK"

Bursalı açıklamasını şöyle sürdürdü: "İş aleminden de çok ilgi gördüm. Ben Ankara'da gazetecilik yaparken de seslerini duyurmaya çalışıyordum, İzmir'deyken de öyle. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından da çok arayan oldu. Çünkü onlarla da birçok çalışma yaptık. Görme özürlüler TÜRGÖK'le, otistik çocuklarımızla, özel çocuklarımızla çalışmalarımız oldu. Yani bize gelen, kapımızı çalan kimseyi geri çevirmedik biz gazeteciyken de... Bunun da tabi karşılığı bir noktada. İnsanlardan şimdi de siyasette seslerini duyurma noktasında o teveccühü gördüm. İnşallah elimizden geleni yapacağız"