AK Parti İzmir milletvekili Kasapoğlu: “Yapamazsın, yaptırmazlar dediler; İşte yaptık!”

TEKNOFEST'in son durağı İzmir, Çiğli 2. Ana Jet Üs'sünde; 5 gün boyunca oldukça hareketli günler yaşadı. AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, 7'den 70'e 1 milyon 100 bin kişinin katılım sağladığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle İzmirlilere olan minnettarlığını dile getiren Kasapoğlu, alandaki ilginin, heyecanın, coşkunun mutluluk verdiğini ifade etti. Festivalin İzmir için önemini bir zihniyet değişim ve dönüşümü olarak adlandıran Kasapoğlu; "Ege Teknofest'e hasret kalmış. Yediden yetmişe müthiş bir katılım var" dedi. "İşte yaptık" diyen bir ruh ve inancın İzmir'de hayat bulduğunu söyleyen Kasapoğlu şöyle konuştu: "İzmir ve İzmirli'den aldığımız güçle hareket etmenin ve bu güzel sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özgüven ve duygu bugün olduğu gibi bundan sonra da her türlü engeli aştırır. Biz burada bunu görüyoruz. Hep birlikteyiz; biz inandık, murat ettik ve kararlılıkla yola devam ettik, hep de aynı kararlılık ve üretkenlikle yolumuza devam edeceğiz."

KAZANAN TÜRKİYE

Konuşmasında "Kazanan Türkiye oldu" vurgusu yapan İzmir Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli ve yerlilik, özellikle ülkenin evlatlarına güvenin neticesidir. TEKNOFEST' in 5. yılındayız; yarışmalara tüm il ve ilçelerden katılan, üreten gençlerle bir araya geliyoruz. İklimden çevreye, çevreden sağlığa çok geniş bir perspektifte; gençlerin geliştirdiği binlerce ürün ve çalışma var. Müthiş bir özgüven ve özveriyle çalışıyorlar. Yeter ki biz onlara inanıp güvenelim. Bu bir başlangıç... Bu evlatlar bu çıtayı, daha da yükseklere taşıyacaklar. Gençlerin gözü yükseklerde, biz de Cumhurbaşkanımız liderliğinde onların daha büyük ideallere yürümesi noktasında önlerini açacağız. Türkiye'nin gençleri öncüdür. Fırsat eşitliği; bilimde, sporda, sanatta, kültürde, her alanda bu ülkenin evlatlarına güvenerek olur. Bu mayanın tuttuğunu burada görüyoruz. 3-4 yaşında çocukların uzay kıyafetleriyle, proje anlayışıyla büyük hayallere daldığını görüyoruz. Ben yapabilirim anlayışını bu yaşta hissetmesi geleceğimiz açısından çok değerlidir."

"YAPAMAZSIN, YLAPTIRMAZLAR"DEDİLER; BERABER YAPTIK...

Cumhuriyet'in 100. yılında, İzmir'i Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın sembolü olarak gördüğünü, ikinci yüzyıl için de motivasyon ve heyecanının çok yüksek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerine şöyle son verdi: "Havada, karada, denizde minnet etmeyen tam anlamıyla bağımsız bir Türkiye hayaliyle yetiştik. Şimdi burada bu hayalin gerçekleşmesine şahitlik eden rekor bir katılım var; Hürkuş' u görünce gözleri dolan insanlar görüyoruz alanda. Bu büyük bir umuttur. Potansiyelin ne kadar yukarılarda olduğunu gösteriyor. O yüzden çok çalışacağız. Bu ülkenin evlatlarına 'yapamazsın, yaptırmazlar' dediler. Artık diyoruz ki 'çocuklar; çalışın, gönlümüzle, yüreğimizle ve imkanlarımızla yanınızdayız.' Bu ülkenin evlatları daha güzelini başarabilir, görüyoruz. Ötekileştirmeden, kucaklayıp bütünleştirerek herkesin alın terine saygı gösterip elinden tutarak yürüyeceğiz. Bu heyecan ve sevinci hep birlikte büyüteceğiz. Bu sadece bir festival değil, aynı zamanda bir zihniyet değişimi, bir dönüşümdür"