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Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:04 Son Güncelleme: 8.7.2022 13:24

AK Parti İzmir Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bir kez daha liderimizi, Cumhurbaşkanı'mızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz. Böylelikle bütün oyunları bozmuş olacağız" dedi.

ERTAN GÜRCANER
AK Parti İzmir Teşkilatı bayramlaştı

AK İzmir İl Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı öncesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına memleketi Erzincan'dan video konferansla katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Yıldırım, özünde yardımlaşma, dayanışma duyguları olan, birlik, beraberliğin ve kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bu mübarek günün önemine değinerek, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim bayramlar kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirme, geliştirme için önemli ve güzel günler. Önümüzde Kurban Bayramı'ndan sonra asıl bayram hazırlıkları başlıyor. 2023 Haziranı'nda büyük bayrama hazırlık için İzmir teşkilatı gördüğüm kadarıyla capcanlı ve dimdik olarak ayakta. İnşallah hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bir kez daha liderimizi, Cumhurbaşkanı'mızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz. Böylelikle bütün oyunları bozmuş olacağız. Allah sizden razı olsun. Rabbim gayretimizi artırsın."

BAYRAM SONRASI İZMİR'E GELECEĞİM

Bayram sonrası İzmir'e gelerek teşkilat üyeleriyle yüz yüze görüşeceğinin müjdesini veren Binali Yıldırım, hizmet yolunda partililerden daha çok çalışmalarını istedi.

CUMHUR İTTİFAKINI İZMİR'DE BİRİNCİ YAPACAĞIZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de kentte teşkilat olarak yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu anlamda gayretlerinden dolayı üyelere teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını eleştiren Sürekli, "Gece gündüz çalışarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçen ay İzmir'e geldi, İl Danışma Meclisini yaptık ve orada 2023 Haziran seçimleri için adaylığını İzmir'den açıkladı. Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir şereftir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.



Bu sorumluluğumuz da Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, Cumhur İttifakı olarak İzmir'de birinci yapmaktır" dedi. Programda AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı da birer konuşma yaparak, katılımcıların bayramını kutladı. Konuşmaların ardından partililer salonun dışında bayramlaştı.

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AK Parti İzmir Teşkilatı bayramlaştı
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