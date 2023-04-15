AK Parti İzmir ve Azerbaycan heyetinden birlik beraberlik mesajı

Azerbaycan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve milletvekillerinden oluşan heyet AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçerek İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Başkanı Bilal Saygılı ile görüştü. Ziyarette konuşan Emiraslanov, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin acılarını paylaştıklarını, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini belirtti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BİR YUMRUK

Depremin ardından Azerbaycan'ın Türk kardeşlerinin yardımına koştuğunu ifade eden Emiraslanov, "Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in depremin hemen ardından söylediği gibi 'Türkiye ve Azerbaycan bugün bir yumruktur, bir yürektir'. Bununla her şeyi özetledi." dedi. YAP olarak görevine başlayan İl Başkanı Saygılı'yı tebrik etmek istediklerini, dün İzmir milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına da katıldıklarını aktaran Emiraslanov, "Biz biliriz ki Türkiye, demokratik bir ülkedir ve seçimin kaderini Türk halkı belirleyecektir. Heyet olarak bir arzumuz var; kardeş Türkiye düzgün seçim yapsın çünkü kardeş Türkiye'nin seçimi hem Azerbaycan hem de diğer Türk devletleri için çok önemli. Ben eminim ki bu seçimler uğurlu olacak." ifadesini kullandı.

DOSTLUĞUNUZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Milletvekili Çankırı da Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu, bu dostluğun kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirerek "Ülkemizin alacağı yol haritasında bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında çok önemli bir virajdayız. Allah izin verirse bu desteklerle beraber bütün Türk dünyasının, Müslüman aleminin umudu olan sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtireceğiz." diye konuştu.

İKİ DEVLET TEK MİLLET

İl Başkanı Saygılı ise Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet olmasına rağmen tek millet ve tek güç olmanın onurunu yaşadığını ifade ederek "Bu güçlü birlik ve beraberliğimizin, her zaman güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır. Onların tırnağına zarar gelse bilin ki bizim canımız acır, biz de biliriz ki bizim canımız acısa onların yüreği acır. Bu güzel birlik ve beraberlik, inşallah bütün Türk dünyasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlenerek devam edecektir." diye konuştu.

Öte yandan heyete mihmandarlık yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak da yazılı açıklamasında iki ülke arasında 2022 yılında 3 milyar doları aşan dış ticaret hacmini, 5 yıllık dönemde 5 milyar dolara çıkarma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi.