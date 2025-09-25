AK Parti kadrosu İstanbullarla dertleşip sorunlarını dinliyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları için İstanbul'da bugün tam kadro sahadayız. Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün öncülüğünde; tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte 39 ilçemizde, 961 mahallemizde, 1.700 programda İstanbullu hemşerilerimizle bir araya gelerek, sohbet edeceğiz. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, İstanbullu hemşehrilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi" dedi.

AK Parti teşkilatında başlatılan Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında bakanlar , milletvekilleri , Belediye Başkanları ve Parti teşkilatındaki tüm yöneticiler "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından AK Partili milletvekillerin yaz boyunca tüm Türkiye'de çalışmalar yaptığını, bugün ise parti teşkilatının İstanbul'un tüm ilçelerindeki buluşma programlarında bir dizi ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Özdemir , Her mahallesiyle Türkiye yüzyılı sloganı iile İstanbullularla dertleşmek ve kucaklaşmak için yola çıkıldı. Bugün sokak sokak, cadde cadde kucaklaşma vaktidir. Tüm kadrolarımızla, büyük İstanbul ailemizle buluşmak, tanış olmak, hasret gidermek, dertleşmek için yola revan olduk." Dedi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA, "CUMHURBAŞKANIMIZ BM'DE EŞİ BENZERİ OLMAYAN LİDER OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Sultangazi'de AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, beraberindeki Ak Parti teşkilatı ile birlikte Dilek Pastanesi'nde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi. Vatandaşların dertlerini ve sorunlarını dinleyen Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'ye bir çok hizmeti gerçekleştirmiş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM'de bugün eşi ve benzeri olmayan dünya liderlerinin saygıyla yaklaştığı liderdir. 30 yıl öncesine göre gösterilen muamele farkı bariz ortadadır. Bülent Ecevit'in başbakanlık zamanında ABD başkanının karşısındaki duruşu ile bugün Cumhurbaşkanımızın diğer liderlerden farklı olarak ABD başkanı yanında oturuşu çok şeyi ifade etmektedir. Türkiye'nin siyasi ağırlığının geldiği noktayı göstermektedir. Cumhurbaşkanımız orada fiili olarak liderliğini ortaya koymuş ve BM'deki konuşmasında ise zulümlere sessiz kalmayıp dünyüyü haykıran ve çözüm bulunması için çaba sarfeden lider konumundadır. Biz toplum olarak bir bütünüz bizi parçalamak ve ayrıştırmak için yıllardır her türlü plan yapılmış PKK ile 15 Temmuz ile bunlar hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Yüzyılında bu planların hepsinin sona ermesini ve Türkiye yüzyılının parlamasını göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın BM'de söylediği gibi bizler hem Gazzenin hemde özgür Filistin'in kurtuluşu için mazlumların arkasında durmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında ise halkın sıkıntılarını tespit edip çözüm bulabilmek için tüm teşkilat olarak alanlardayız" dedi.