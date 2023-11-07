AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus,“CHP’nin kapıları HDP’ye ardına kadar açılmıştır”

AK Parti Kocaeli İl Yönetiminin gerçekleştridiği haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının arından, değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Şahin Talus,"Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıldır seçim kaybediyor. Bugüne kadar yaptığı hatalar herhalde dünyanın etrafını 3 kez dolaşır. Pekiyi, bugüne kadar çok daha güçlü rakipler karşısına çıktığı halde koltuğu korumayı başaran Kemal Bey, bu kez neden başarılı olamadı? Tek fark, eskiden karşısında belediye başkanları yoktu. CHP'li Belediye Başkanları, kurumlarını borç batağına sürüklerken kamu kaynaklarını partilerini dizayn etmek için kullanıyorlar. Millete hizmet için toplanan parayı, delege pazarlıklarına finansman için kullanılıyor."

DEMOKRASİ İFADESİNİ İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ KULLANIYORLAR

"Birbirlerini kandırmaktan, birbirlerini sırtından hançerlemekten bahsediyorlar, ardından hak, hukuk adalet burada diyorlar. Bütün bunları örnek bir demokrasi yarışı diye milletimize yutturmaya çalışıyorlar. Böyle demokrasi mi olur? Bunlar gerçekten demokrasiye inanıyorlarsa seçilmiş Cumhurbaşkanına 'Sandıkla gitmezse, başka yollarla gider' diyenleri, kongre günü bile bunları dillendirenleri baştacı etmek yerine aralarından ayıklamaları gerekirdi. Ama bunların demokrasisi de kendilerine göre işliyor. Sırtından hançerlemek, kuyu kazmak, kumpas kurmak bunların demokrasi (!) anlayışı içinde yer alıyor."

CHP'NİN KAPILARI HDP'YE ARDINA KADAR AÇILMIŞTIR

"Kongrenin en çarpıcı yeri elbette hem seçimi kazanan, hem kaybeden adayın terör suçundan tutuklu bulunan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya kongre kürsüsünden selam göndermesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle iş tutan partilerle arasına mesafe koyamadığı için milletimizden tokat yemişti. Ama görünen o ki, CHP'nin bu örgütlere açık olan kapısı, şimdi ardına kadar açılmıştır. Özgür Özel'in bugüne kadar sergilediği siyasi anlayış, daha yolun başında bu örgütlerin tutuklu liderlerine bağlılığını sergilemesi bu bağın daha da güçleneceğini gösteriyor. "

TÜRKİYE'Yİ YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önceliğimiz ülkemizi bu yapıdan korumak için mücadele etmek olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada belirleyeceği güç olacak şekilde yüceltmeye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bugün Gazze'de yaşanan insanlık dramına da hiçbir çekince yaşamadan irade koyan Türkiye, Cumhuriyetin yeni yüzyılında daha da parlayacak, mazlumların umudu olmaya devam edecektir. Milletimizin inancı ve kararlılığı önünde engel tanımıyoruz."