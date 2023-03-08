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Giriş Tarihi: 8.3.2023 13:39 Son Güncelleme: 8.3.2023 13:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi dönüşüm için depremi mi bekliyor!

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2011’de kentsel dönüşümle ilgili kararların alındığı Bakanlar Kurulu onaylı belgeyi yayımladı. Başdaş, “Sorumsuz İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümle ilgili adım atmak için depremi mi bekliyor!” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi dönüşüm için depremi mi bekliyor!

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, sosyal medya hesabından kentsel dönüşümle ilgili bir mesaj yayımladı. Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2011'de almış olduğu kararlar ile ilgili hiçbir adım atmadığını ifade ederek, "Şimdi size teker teker İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusundaki samimiyetsizliğini göstereceğim" ifadesini kullandı.

SADECE ÇAY İÇTİNİZ

Başdaş yayımladığı belgenin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında kentsel dönüşümle ilgili almış olduğu kararın 2012'de Bakanlar Kurulunca onaylandığına dair bilgileri içerdiğinin altını çizerek, "Ballıkuyu, Kosova, Akarcalı, Yeşildere mahallerimizde defaatle program yapıp bu soruna dikkat çektim. Fotoğrafta da göreceğiniz gibi Kentsel Dönüşüm İletişim Merkezi kurulmuş! Yalnız 11 yıldan bu yana o merkezde çay ve kahve içmek dışında bir faaliyet söz konusu olmamıştır! Bu mu sizin deprem konusundaki hassasiyetiniz? Sayın Soyer bisikletini al da bu mahallelere bir uğra!" açıklamasını yaptı.

SORUMLU SİZSİNİZ

Başdaş, Kahramanmaraş merkezli depremin kentsel dönüşüm konusunda ne kadar duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini kaydederek, "Ancak bunların kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler. Allah korusun olası bir depremde o mahallerde neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum" sözlerini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tek işiniz göz boyamak olduğunu vurgulayan Başdaş, "İzmirli hemşehrilerimin canına gelebilecek en ufak şeyin sorumlusu sizlersiniz. Gelin bu işe siyaset diye bakmayalım. Henüz bir deprem yaşanmadan, canlarımızı kaybetmeden İzmir için elimizi taşın altına koyalım. Geç olmadan, enkazların altında kalmadan!" diye konuştu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi dönüşüm için depremi mi bekliyor!
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