AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol vefat etti

Geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, 24 Mayıs Cuma günü kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Burada bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu fenalaşan Başkan Erol, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen bugün saat 19.30 sıralarında vefat etti.

ÜZÜNTÜ YARATTI

Ahmet Ali Erol'un vefatı Antalya'da üzüntü yarattı. Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirildi. Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı. Erol'un Manavgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.