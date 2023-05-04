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Giriş Tarihi: 4.5.2023 16:03 Son Güncelleme: 4.5.2023 16:37

AK Parti Milletvekili adayı Yayman CHP seçim bürosunu ziyaret etti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında konteynerde hizmet veren CHP ilçe başkanlığını ziyaret etti. Memnuniyet yaratan ziyaret vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti Milletvekili adayı Yayman CHP seçim bürosunu ziyaret etti

CHP Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon ve ilçe örgütünü ziyaret eden Hüseyin Yayman "Siyasi görüş ne olursa olsun bu zor günlerde bir birlerimize sarılma günüdür. Tek derdimiz evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapmak. Samandağ halkına 20 bin konut yapmayı hedefledik. Burada siyaset yapmaya gelmedim. Halkımızın sorunlarını dinlemeye geldim. Her zaman Samandağ halkının yanındayız" dedi.

Çaylar eşliğinde sohbetin yapıldığı ziyarette samimi görüntüler ortaya çıktı. CHP ilçe başkanının yeni konutlar nereye yapılacak sorusuna Yayman, fay hattının olmadığı jeolojik zemin etüttün sağlam olduğu dağ eteklerinin altında yeni bir Samandağ inşa edeceklerini, toplam 200 bin konut yapılacağını ve evlerin en geç 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi.

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AK Parti Milletvekili adayı Yayman CHP seçim bürosunu ziyaret etti
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