AK Parti Milletvekili Bursalı’dan CHP ve Soyer’e Hodri Meydan!

Büyükşehir Belediyesi'nin imzası bulunan resmi karar yazısının ortada olduğunu vurgulayan Bursalı, "Buradan Özgür Özel ve Tunç Soyer'e sesleniyorum. Bu belge ile yüzünüz kızardı mı? Kendi onay verdiğiniz proje üzerinden algı çalışması yapmak koskoca CHP Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışıyor mu? Bu belgeye cevap verin de görelim. Kamuoyu sizden bir izahat bekliyor" dedi.

BUNLAR İZMİRLİ'NİN AKLIYLA ALAY EDECEKLERİNİ SANIYORLAR

CHP lideri Özgür Özel'in de devreye girerek Soyer ve Bornova Belediyesi Başkanı Mustafa İduğ'a inşaat için gereğini yapmaları talimatı verdiğini ve Soyer'in de burayı mühürletmek için harekete geçtiğini hatırlatan Bursalı, "Umarız CHP lideri Özgür Özel de böyle olur olmaz iddiaların araştırma yapmadan peşine düşmeyi bırakır. Bunlar İzmirlinin aklıyla alay edebileceklerini sanıyorlar. Ancak İzmirli hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta en ağır şekilde verecek. Kaçış yok" ifadelerini kullandı.

"GİTMENİZE AZ KALDI"

"İzmir için hiçbir faydalı iş yapmayan CHP zihniyeti, yapılanı da karalamak için var gücüyle çalışıyor" diyen Bursalı, şöyle devam etti: "Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır, bunu hep unutuyorlar. Siz algılarınızla İzmirliye şirin gözükmek için ağızlarına bir parmak 'BAL' çalmak istediniz ama kimse yemedi. Hiç merak etmeyin az kaldı! Sizi de bu nafile çabalardan 31 Mart'ta kurtaracağız. Sandık geliyor."