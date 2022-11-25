AK Parti MKYK üyesi Külünk’ten Başkan Kılınç’a ziyaret

Çeşitli program ve toplantılara iştirak etmek için Adıyaman'a gelen AK Parti 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez MKYK Üyesi Metin Külünk, Adıyaman programı kapsamında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Partili meclis üyeleri ile partililerin de hazır bulunduğu ziyarette misafirlerine hoş geldiniz diyen Belediye Başkanı Kılınç, "Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Sayın Metin Külünk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kendisini ağırlamaktan dolayı sonsuz mutlu olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Külünk ise, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hizmet ve gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.