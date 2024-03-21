AK Parti MKYK Üyesi Sever, Tarsus’ta esnafla buluştu

Mersin Cumhur İttifakı Teşkilatı ile Tarsus'da gerçekleştirilen programda Mustafa Sever'e, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Cumhur İttifakı İl ve ilçe Yöneticileri, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları eşlik etti. Sever ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu. Sever, esnaflar ile samimi sohbetler gerçekleştirirken, sorun ve taleplerini de dinledi.

İlçenin Kırklarsırtı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına da katılan Mustafa Sever, seçmeler tarafından coşku ile karşılandı. Mersin Cumhur İttifakı Teşkilatı ile gerçekleştirilen programa, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Cumhur İttifakı İl ve İlçe Yöneticileri ile Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da katılım sağladı.