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Giriş Tarihi: 21.3.2024 12:32 Son Güncelleme: 21.3.2024 13:03

AK Parti MKYK Üyesi Sever, Tarsus'ta esnafla buluştu

31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde uzun süredir Mersin’de çalışmalar sürdüren AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Tarsus’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bekir COŞKUN
AK Parti MKYK Üyesi Sever, Tarsus’ta esnafla buluştu

Mersin Cumhur İttifakı Teşkilatı ile Tarsus'da gerçekleştirilen programda Mustafa Sever'e, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Cumhur İttifakı İl ve ilçe Yöneticileri, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları eşlik etti. Sever ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu. Sever, esnaflar ile samimi sohbetler gerçekleştirirken, sorun ve taleplerini de dinledi.

İlçenin Kırklarsırtı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına da katılan Mustafa Sever, seçmeler tarafından coşku ile karşılandı. Mersin Cumhur İttifakı Teşkilatı ile gerçekleştirilen programa, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Cumhur İttifakı İl ve İlçe Yöneticileri ile Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da katılım sağladı.

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AK Parti MKYK Üyesi Sever, Tarsus'ta esnafla buluştu
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