AK Parti Muğla Adayı Ayaydın’dan Fethiye’deki sahte seçim bürosu ile ilgili açıklama: Organize kötülük

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, bazı basın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Ayaydın, hazırlanan seçim ofisi boşaltılması ve tanıtım broşürleri de ormanlık alanlara atılması iddialarının tamamen asılsız olduğu kaydetti.

Ayaydın'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Seçim çalışmaları için hazırlanan Fethiye bürosunun, AK Parti Fethiye ilçe teşkilatının kaymakamlığa verdiği dilekçe sonrası kapatıldığı, bunun da AK Parti ile Büyükşehir adayı arasında bölünmüşlüğün kanıtı olduğuna dair bir haber servis edildi.

Artık gerçek nedir merak etmeyen, sadece art niyetle olaylara yaklaşan bir kaç malum mecra da bu iddiayı kopya edip, yaydılar. Benim bilgim dahilinde bir seçim bürosu kurulmamıştır. Birileri benim adımı kullanarak bir organizasyona girişmiş, belli ki bundan da menfaat sağlamaya yeltenmişlerdir.

Bunu öğrenir öğrenmez derhal harekete geçtim. Söz konusu sahte büronun kapatılması için gerekli yerlerle bizzat görüştüm. İlçe teşkilatımız da derhal harekete geçerek sahte büronun kapanmasını takip etmiştir. Bu düpedüz sahtekarlık olan girişim vakit geçirilmeksizin önlenmiştir.

Olayın iç yüzü böyleyken bunu AK Parti ile şahsım aramda bir ayrışma olduğu şeklindeki bir iddiaya malzeme yapmak da masumane bir hareket değildir. Organize bir kötülüktür. Gerek AK Parti Teşkilatı, gerekse MHP Parti Teşkilatı, gittiğimiz her ilçede beni bağrına basmış, yıllardır kronikleşen sorunların çözümü konusunda benimle el ele verme konusunda kararlılığını ortaya koymuştur"