AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’, CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Kaya’yı sert dille eleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahsir'da, CHP'li Ortahisar Belediyesi'ne ilçede topladıkları 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Açıklamanın ardından CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye bünyesindeki 14 çöp kamyonunun katı atık bertaraf tesisine gittiğini fakat orada kamyonların ve personelinin rehin alındığını ifade ederek bu alana çöp döktüklerini ifade etti. Kaya'nın yaptığı açıklamalarına AK Parti Ortahisar ilçe Başkanı Selahaddin Çebi sert dille tepki gösterdi.

AFETİ, ÇÖP AFETİNE ÇEVİRDİLER!

Çebi yaptığı açıklamada, "Trabrikab ile ilçe belediyeleri arasındaki protokol gereği, çöp toplama ve aktarma istasyonuna getirme görevi ilçe belediyesinindir. Aktarma istasyonundan sıkıştırılmış halde çöpü özel tırlarla bertaraf tesisine getirmek ise Trabrikab görevidir. Yaşanan afet nedeni ile Araklı'daki bertaraf tesisine giden ana yoldaki köprü hasar görmüş ve ulaşıma kapatılmıştır. Sorun oluşmaması için tırların gidemediği ancak kamyonların gidebildiği güzergah hakkında ilçe belediyeleri bilgilendirilmiş ve mevcut çöp kamyonlarının topladıkları çöpü doğrudan bertaraf tesisine getirmeleri istenmiştir. Böylece hiçbir yerde çöp sorunu oluşmayacaktı. 17 ilçe bu şekilde uygulama yaparken Ortahisar Belediyesi çöpü sadece bu afet süreci ile sınırlı olmak üzere doğrudan bertaraf tesisine götürmek yerine aktarma merkezi çevresine ve dereleri boyunca dökmeyi tercih etmiştir. Akılla izah edilebilir olmayan bu durumu Ortahisar Belediye Başkanı bir de izah etmeye çalışmaktadır. Çevre Kanunu gereği suç olan bu eylem için de ilgili kurum gerekli para cezasını ve devamındaki yaptırımları başlatma kararı almıştır. İş bilmezliğin ürünü olan bu hareket, şehrimizi geri dönülmesi zor duruma düşürmektedir. Ortahisar Belediye Başkanı'nın derdi 11 aracının alıkonulması değil, dayanaksız verdiği sözlerin altında ezilmekten kurtarmaktır. Şimdi Ortahisar Belediyesi'nden beklentimiz işini yapması, afet durumunun gereğini yerine getirmesi ve hiç kimsenin bu çöp rezaletinden etkilenmemesini sağlamasıdır. Afetle mücadele, afet bölgesine gidip görüntü vermekle değil, afetin etkilerini en aza indirmek için tüm kurumlarla birlikte çalışmakla gösterilir. Afeti, çöp afete çevirdiler. Ortahisar Belediye Başkanını bu hassasiyeti gözetmeye davet ediyoruz" dedi.