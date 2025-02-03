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Giriş Tarihi: 3.2.2025 11:01 Son Güncelleme: 3.2.2025 11:31

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşti

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları, 7. Olağan Kongresi'ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdülkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, AK Parti MKYK Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve İbrahim Halil Yıldız, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşti

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları, 7. Olağan Kongresi'ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdülkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, AK Parti MKYK Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve İbrahim Halil Yıldız, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongre, tek listeyle yapılan seçimle Zehra Ay, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi. Başkan Zehra Ay, yeni yönetimiyle birlikte kadınların daha aktif ve etkin bir şekilde siyasette yer almasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kongre sonrasında, yönetim kurulunda yer alan isimler arasında kadınların güçlü temsili dikkat çekti.

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AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşti
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