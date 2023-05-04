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Giriş Tarihi: 4.5.2023 21:07 Son Güncelleme: 4.5.2023 21:31

AK Parti seçim bürosunda görevli bir kişiye bıçaklı saldırı

Adana AK Parti seçim bürosunda bulunan bir görevli uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayı gerçekleştirilen 2 şüpheliden 1’i gözaltına alındı diğerini ise arama çalışmaları devam ediyor. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay “Bu olayları kışkırtan kimler varsa derhal bu işlerden vazgeçsinler” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti seçim bürosunda görevli bir kişiye bıçaklı saldırı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Görevliyi içeri kadar kovalayan şüpheliler, parke taşıyla seçim bürosunun arka girişindeki kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler, görevliyi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğüs bölgesinden yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaydan kısa süre sonra şüphelilerden S.A.'yı yakalarken diğer şüphelinin yakalama çalışmasına devam ediyor.

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AK Parti seçim bürosunda görevli bir kişiye bıçaklı saldırı
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