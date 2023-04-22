Haberler Yaşam Haberleri AK Parti seçim irtibat bürolarındaki silahlı saldılar partililer tarafından tepkiyle karşılandı
Giriş Tarihi: 22.4.2023 11:51 Son Güncelleme: 22.4.2023 12:46

AK Parti seçim irtibat bürolarındaki silahlı saldılar partililer tarafından tepkiyle karşılandı

İstanbul'da AK Parti'nin Bahçelievler'deki 2 ayrı mahallede bulunan seçim bürolarının önünde duyulan silah sesleri polisi harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde seçim bürosunun önünde havaya 5 el ateş edildiği ve binanın üst katlarına 4 adet mermi isabet ettiği belirlendi. Polis Kuleli Seçim bürosunun hemen karşısında 3 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kuleli'de bir kişinin alkolün etkisiyle havaya ateş ettiği ve büroya yönelik saldırı olmadığı belirlenmişti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
AK Parti seçim irtibat bürolarındaki silahlı saldılar partililer tarafından tepkiyle karşılandı

Bahçelievler'de meydana gelen olayla ilgili İstanbul Valiliği'nde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahçelievler İlçemiz Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki 2 kişiden birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kurşunların evlerin dış yüzeylerine denk gelmesinin ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten AK Parti geçmiş dönem İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Çınar, bugüne kadar böyle seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı ile karşılaşmadığını birilerterek, "Seçimlere günler kala böyle silahlı eylemlerin yapılmasının tehlikeli bir gidişattır. Yenibosna Karayolları Caddesindeki seçim koordinasyon merkezi'ne akşam saatlerinde silahlı saldırı yapılması tehlikeli bir sürecin başladığını gösteriyor. Bu tip silahlı saldırı olayları ortalığı karıştırıp partileri birbirine düşürmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Bu bölgede HDP ağırlığı var buradaki halk arasında bozgunculuk ve gerginlik çıkartmak istiyorlar. Bugüne kadar seçim bürolarına silahlı saldırı olmadı. Bu defa insanların oturduğu evlere yönelik pencerede birileri olabilir diye düşünülmeden rastgele açılan ateşler sonucu büyük bir tahriktir. AK Partili olarak bizi korkutamayacak ve yıldıramayacaklar" dedi.

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AK Parti seçim irtibat bürolarındaki silahlı saldılar partililer tarafından tepkiyle karşılandı
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