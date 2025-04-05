AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Bayraklı’dan Belediye Başkanı Sengel’e sert tepki!

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi toplantısında Türkiye'yi hedef alan açıklamaları son derece talihsiz ve sorumsuz bir girişimdir. Devam eden bir yargı sürecini "demokrasiye saldırı" gibi göstermek, sadece hukuka değil, milletin iradesine de saygısızlıktır. Türkiye'de hukuk devleti ilkesi geçerlidir ve yargı bağımsız şekilde görevini yapmaktadır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Belediyecilikte şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır. Hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan bir yöneticinin yargılanmasına karşı çıkmak, "yargılanmama ayrıcalığı" talep etmekten başka bir anlam taşımaz. Öte yandan Selçuk halkı çok daha yakıcı ve gerçek sorunlarla karşı karşıyadır.

Sayın Sengel, görev süresi boyunca ilçemize hizmet etmekten uzak durmuş, Selçuk'un temel problemlerine çözüm üretememiştir. Bugün Selçuk'ta: Ciddi bir otopark sorunu yaşanmaktadır. Atıksu altyapısı yetersizdir, arıtma olmadığı için çevre kirliliği riski artmıştır. Çöp yığınları, ilçenin çehresini olumsuz etkilemektedir. Yollar bozuk ve bakımsızdır, hemşehrilerimiz mağdur edilmektedir. Belediye çalışanlarının ikramiyeleri ödenmemekte, Toplu iş sözleşmesi ise hâlâ imzalanmamaktadır. Çarşı esnafı zor durumda, sezon geldi ama aylardan beri altyapı çalışması bitmemiştir. Bu sorunlara çözüm üretmesi gereken belediye başkanının, hizmet yerine Türkiye'yi uluslararası mecralarda hedef alması, hem ilçemize hem de ülkemize zarar vermektedir.

CHP'li belediye başkanlarına düşen görev, ülkemizi karalamak değil; görevli oldukları şehir ve ilçelere hizmet etmektir. Demokrasi; algı operasyonlarıyla değil, hukuk devletine saygıyla güçlenir. AK Parti teşkilatı olarak Selçuk halkının yanında durmaya, sorunlarını gündeme taşımaya ve çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz.