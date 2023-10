AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na ’tezkere’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'ndan önce milli güvenlik konusunda güçlü bir hassasiyete sahipti. Kılıçdaroğlu CHP'nin bu çizgisinde de sapmaya imza atmıştır." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu'nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarımıza sms gönderip, yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân verdiğini iddia ederek tezkereye karşı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa iki yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014'ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik.