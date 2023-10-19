AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na ’tezkere’ tepkisi

BİLGİSİZLİĞİNİ BİR KERE DAHA İLAN ETMİŞTİR

Koalisyona üye ülkeler de personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Meselenin özü budur. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin gereklerini anlamaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bugün vatandaşlarımızı rahatsız eden sms'ler atarak bilgisizliğini bir kere daha ilan etmiştir.

PKK'YA SİYASİ DESTEK VERENLERİN DESTEK VERDİĞİ BİR DURUMA DÜŞTÜ

CHP Yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK'ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür! Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'ndan önce milli güvenlik konusunda güçlü bir hassasiyete sahipti. Kılıçdaroğlu CHP'nin bu çizgisinde de sapmaya imza atmıştır. Biz Cumhurbaşkanımız Sn. liderliğinde sınırlarımıza mücavir bölgelerde topraklarımıza mütecaviz bir şekilde yaklaşmaya çalışan her türlü terör örgütüne karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.