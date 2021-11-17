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Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:30 Son Güncelleme: 17.11.2021 13:43

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’na İsmet Yılmaz seçildi

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti'de Naci Bostancı grup başkanlığından ayrılmıştı. Parti grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığı'na, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.
İsmet Yılmaz; 2011 yılında Sivas Milletvekili seçildikten sonra 61. hükümette Milli Savunma Bakanı, 2015'te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan geçiş koalisyon hükümeti döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Binalı Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette ise Milli Eğitim Bakanı olarak görev almıştı.

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AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi
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