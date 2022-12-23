AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Denizli rüzgârı esti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na Başkan Yücel Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Osman Nazlıer ve yönetimi ve Tavas İlçe Teşkilatı katılım sağladı.

"ESER VE HİZMETLERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "2023 hedeflerimizle, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle, çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız" dedi.

"2023 SEÇİMLERİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM"

Başkan Güngör, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TBMM Grup Toplantısı'nı AK Parti sıralarından takip etti. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Başkan Güngör, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Bakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına Denizli teşkilatımız ile katılım sağladık. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını yakından takip ettik. Bizler her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah'ın izniyle çıktığımız bu yolda 20 senedir olduğu gibi yine zafer elde edeceğimizden şüphemiz yok. 2023 seçimlerine doğru giderken Denizli'mizde her kesimden vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. 'Girmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız' düsturuyla çıktığımız bu yolda milletimize eser ve hizmet kazandırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör ve teşkilatı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Güngör, "Her zaman yanımızda olan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimize ve Denizli Teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri TBMM'de ağırlayan Milletvekillerimiz Sayın Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök'e teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.