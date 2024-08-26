AK Parti Yardımcısına yorgun mermi isabet etti

Sakarya'nın Karasu'nun Yuvalıdere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturan AK Parti Sakarya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir bir anda ensesinde bir acı hissetti. Elini ensesine götüren Gökdemir eline gelen kanla birlikte vurulduğunu anladı. Tampon yapılarak durdurulan kanama sonrasında Gökdemir hemen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampusü acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökdemir yapılan tedavi sonrasında müşahede altına alındı.

Yapılan tetkik ve tedavi sonrasında ise Gökdemir bir gün sonra taburcu edildi. Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aburcu olduktan sonra Gökdemir sosyal medya hesabından paylaşımda bulurndu. Gökdemir, "Karasu Yuvaludere köyümüzde, evimizin bahçesinde dinlenirken başımıza gelen kazadan Allah'ın yardımı ile kurtardık. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm aileme, AK Parti ailesine ve Araştırma Hastanesi doktor ve çalışanlarına ziyaretimize gelen, arayan dua eden tüm dost ve tanıdıklarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yusuf Gökdemir'in yorgun mermi sebebiyle yaralandığını duyuran ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tever, "Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, Dava Arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf Abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım! Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim" ifadelerini kullandı.

Yorgun mermi olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.