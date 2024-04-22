AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”

Milletvekili Muammer Avcı, "Milli Mücadelenin karargâhı, milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. Yıl dönümünde, aydınlık yarınların teminatı çocuklarımızın sevinçle karşıladığı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesiyle milli mücadelenin şiarını belirlemiş, Cumhuriyetin temellerini atmıştır" dedi.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN GÖZYAŞI, İNSANLIĞIN EN AĞIR YÜKÜ

AK Parti Milletvekili Muammer Avcı açıklamasında Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekerek " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir yandan çocuklarımızın sevincini paylaşırken bir yandan da Gazze'de İsrail zulmü ile hayatlarını kaybeden çocukların hüznünü yaşıyoruz. Gazze'de akan kan, dökülen gözyaşı karşısında sessiz kalanlar, bu ağır vebalin altında bir gün mutlaka ezilecekler " dedi

ŞEHİTLERİMİZE HER DAİM MİNNET BORÇLUYUZ

Milletvekili Muammer Avcı, "104 yıl önce kurulan Gazi Meclisimizde bugün ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmek üzere çalışıyorsak şüphesiz en büyük minneti şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, Milli Mücadelemizde düşmana karşı amansız bir mücadele veren, Gazi Mustafa Kemal' i, silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz.

Vatanı, Milleti, Bayrağı, Mukaddesatı için şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz mekânları cennet olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." sözleriyle açıklamasını tamamladı.