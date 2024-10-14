AK Parti’de Bozyazı İlçe Başkanlığı’na Gökhan Zor atandı

AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Gökhan Zor, partisini daha ileriye taşımak için üzerine düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduğunu dile getirerek," Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum." dedi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevini bırakan Av. Harun Güğül ise, "Parti'de görevim süresince yerel yönetimler seçiminde çok çalıştık, gece-gündüz demedik, hava soğuk – sıcak demedik, bütün benliğimiz ile partimizi bir adım yukarı götürmek için çok ter döktük. Yorulmadık bu parti için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim, bana verilen bir görev olursa yene seve seve yaparım. İşlerimin yoğunluğu ve aileme vakit ayırabilmek için görevimi Gökhan Zor'a devretmekten onur duydum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.