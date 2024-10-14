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Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:12 Son Güncelleme: 14.10.2024 11:24

AK Parti'de Bozyazı İlçe Başkanlığı'na Gökhan Zor atandı

Mersin’in Bozyazı AK Parti’nin Mevcut Merkez İlçe Başkanı Harun Güğül, işlerinin yoğunluğu nedeniyle İlçe Başkanlığı görevini Gökhan Zor’a devretti.

KAMİL CÖMERTLER
AK Parti’de Bozyazı İlçe Başkanlığı’na Gökhan Zor atandı

AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Gökhan Zor, partisini daha ileriye taşımak için üzerine düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduğunu dile getirerek," Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum." dedi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevini bırakan Av. Harun Güğül ise, "Parti'de görevim süresince yerel yönetimler seçiminde çok çalıştık, gece-gündüz demedik, hava soğuk – sıcak demedik, bütün benliğimiz ile partimizi bir adım yukarı götürmek için çok ter döktük. Yorulmadık bu parti için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim, bana verilen bir görev olursa yene seve seve yaparım. İşlerimin yoğunluğu ve aileme vakit ayırabilmek için görevimi Gökhan Zor'a devretmekten onur duydum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

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AK Parti'de Bozyazı İlçe Başkanlığı'na Gökhan Zor atandı
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