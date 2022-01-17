AK Parti’de ilk metaverse toplantısı gerçekleştirildi!

"Bu alanın yeni başlayan bir alan ve hızla gelişecek bir alan, birçok sektörü de etkileyecek bir alan olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan İleri, bu alanda Türkiye'nin liderlik alabileceğini ve mevcudiyet gösterebileceğini kaydetti.

Metaverse ile sanal gerçeklik teknolojilerinden ürün yönetimine, ekonomisinin oluşturulmasına ve inovatif iş modellerine kadar birçok alanda çalışmalar yapılabileceğini vurgulayan İleri, AK Parti olarak bu ekosistemin önünü açmak istediklerini, bu kapsamda da ilk toplantının gerçekleştirildiğini dile getirdi.