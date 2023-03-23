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Giriş Tarihi: 23.3.2023 12:50

AK Parti'den belediye başkanlarına 'ramazan ayı faaliyetleri' genelgesi

AK Parti Genel Merkezi'nden, partili belediye başkanlarına 'ramazan ayı faaliyetleri' hakkında genelge gönderildi. Genelgede, yerel yönetimlere şehirlerde yardımlaşma ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatma görevi düştüğü belirtilerek, "Misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergilemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

AA
AK Parti’den belediye başkanlarına ’ramazan ayı faaliyetleri’ genelgesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin imzası ile partinin belediye başkanlarına gönderilen genelgede; 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle devletin, kurumlarını tüm imkanları ile seferber ettiği belirtildi. Genelgede, depremden etkilenen il ve ilçeler ile 'kardeş belediye' uygulamalarının büyük bir teveccüh gördüğü kaydedilerek, "Bu nedenle gece-gündüz demeden bölgede hizmet eden, yaraların sarılmasında samimi gayret gösteren tüm belediye başkanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ülkemizi derinden etkileyen asrın afetinden dolayı, 11 ayın sultanı ramazan-ı şerifi karşılamanın mutluluğunu buruk bir şekilde yaşıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimizle, hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle hep birlikte bu felaketin acısını dindirecek ve yaraları saracağız inşallah" denildi.

"MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEMELİYİZ"

Yerel yönetimlere şehirlerde yardımlaşma ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatma görevi düştüğü belirtilerek, ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin şu öneriler paylaşıldı:

"Deprem felaketi sebebiyle şehirlerinize gelen afetzedelerin bulunduğu mahallelerimizde iftar çadırları kurabiliriz. Toplu iftar organizasyonu yapılan alanlara ulaşamayan depremzedelerimize de iftarlık ve sahurluk ikramlarınızı hassasiyetle teslim etmeliyiz. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve onlara şehirlerimizdeki misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergilemeliyiz. Afet bölgelerinde yaptığımız inşa ve ihya çalışmalarının yanında; bütün belediye başkanlarımızdan şehirleri için gösterdikleri hassasiyetin aynısını afet bölgelerinde de göstereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Kardeş belediyelerimizin deprem bölgesinde yapacağı programlarla vatandaşlarımızı bu manevi iklimden mahrum bırakmamış olacağız. Ayrıca bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sofralarına misafir olmak; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir. Yine aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi ihmal etmemeye bu mübarek ayda daha da çok dikkat etmeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sizlerin ve afet bölgesinde canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızın mübarek ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum."

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AK Parti'den belediye başkanlarına 'ramazan ayı faaliyetleri' genelgesi
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