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Giriş Tarihi: 24.1.2022 18:35 Son Güncelleme: 24.1.2022 18:42

AK Parti’den hakaret söylemlerine suç duyurusu!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
AK Parti’den hakaret söylemlerine suç duyurusu!

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, beraberinde bir grup parti yönetimiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret söylemlerinde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAKARETLERİ ASLA KABUL ETMİYORUZ


Adliye binası önünde açıklama yapan Kaplan, "Fikir ve basın özgürlüğü kisvesi altında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulunup, basın açıklaması yaptık. AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yapılan hakaretleri asla kabul etmiyoruz" dedi.

BU HADSİZLİKTİR, ZAVALLILIKTIR



Kaplan, "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu.

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AK Parti’den hakaret söylemlerine suç duyurusu!
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