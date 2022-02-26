AK Parti’den İstanbul’da gecekondu sahiplerine müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti döneminde gecekondu hak sahiplerine verilmek üzere Velibaba, Yayalar, Yenişehir, Kavakpınar ve Ahmet Yesevi Mahalleleri'nde sosyal konutlar inşa edildi. Ancak Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İBB yönetimi, 2,5 yıl geçmesine rağmen 432 daireyi hiçbir hak sahibine vermeyerek adeta çürümeye bıraktı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendiklilerin hakkı olan bu konutların durumunu gerek İBB Meclisi'nde gerek Belediye Meclisi'nde gerekse basın toplantıları başta olmak üzere her platformda dile getirerek kamuoyunun vicdanına sundu.
KOMİSYONLAR UYGUN GÖRÜŞ BELİRTTİ
Bu konutların, gecekondu hak sahiplerine tahsisi için çalışmalar başlatıldı. AK Parti ve MHP grupları tarafından meclis gündemine alınan konutların hak sahiplerine verilmesi konusu Hukuk, Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon komisyonları Komisyonu'na havale edildi. Raporu inceleyen komisyonlar müşterek raporunda "432 adet taşınmazın, gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızın hem depreme dayanıklı konutlara sahip olması hem de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına taşınmalarını sağlamak amacıyla tahsisinin yapılması. Belirtilen konutların hak sahiplerine tahsisi ve gecekonduların tasfiyesiyle ilgili gerekli işlemlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülmüştür" denildi.
'BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ DE TAKİP EDECEĞİZ'
Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2,5 yıldır boş kalan konutlar, gecekondu hak sahiplerine verilmeye başlanacak. İBB tarafından yapılan 432 dairenin gecekondu hak sahiplerine tahsis edilmesi gerektiğini yineleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Ekonomik ve fiziki ömr