AK Parti’den İstanbul’da gecekondu sahiplerine müjde

KOMİSYONLAR UYGUN GÖRÜŞ BELİRTTİ

Bu konutların, gecekondu hak sahiplerine tahsisi için çalışmalar başlatıldı. AK Parti ve MHP grupları tarafından meclis gündemine alınan konutların hak sahiplerine verilmesi konusu Hukuk, Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon komisyonları Komisyonu'na havale edildi. Raporu inceleyen komisyonlar müşterek raporunda "432 adet taşınmazın, gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızın hem depreme dayanıklı konutlara sahip olması hem de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına taşınmalarını sağlamak amacıyla tahsisinin yapılması. Belirtilen konutların hak sahiplerine tahsisi ve gecekonduların tasfiyesiyle ilgili gerekli işlemlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülmüştür" denildi.