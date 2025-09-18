AK Parti’den İzmir’de pankartlı gönderme! Seçimde oyunuzu çöpe atmayın!

CHP'li Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine 9'uncu gününde son vermişti. 9 gün boyunca biriken çöpler sokaklar ve caddelerde çöp dağları oluşturdu. Etrafa yayılan kötü koku ve mikrop salgın hastalık tehlikesi yaşattı. Buca ilçesinde grev nedeniyle çöpler günlerce toplanmazken, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka'da ise Harmandalı çöp tesisinin kapalı olması nedeniyle biriken çöpler tepkilere neden olmuştu.

PANKARTLI TEPKİ

AK Parti İzmir Gençlik Kolları hazırladıkları pankartları çöp yığınlarının yanlarına bırakarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Çöplerin biriktiği alanlara farklı yazıların yer aldığı ayaklı panolar yerleştirildi. Pankartlarda parti logosu kullanılmadı. Pankartlarda "İzmir Uluslararası Çöp Fuarı açıldı', "Ya bir de ülke yönetselerdi', 'Seçimde oyunuzu çöpe atmayın' şeklindeki ifadeler dikkat çekti.