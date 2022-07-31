AK Partili 21 başkan Küçükçekmece’yi gezdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında 21 ilçe belediye başkanı Küçükçekmece'yi ziyaret etti. Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan belediye başkanları yapılan basın açıklamasının ardından mahallelere gitti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden başkanlar, herkesin tek tek sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretler öncesi basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Küçükçekmeceli kardeşlerimizin gündemi neyse bizim gündemimiz de odur. Onlarla Türkiye'yi konuşacağız. Daha güzel yarınlara nasıl götüreceğimizi de istişare edeceğiz" dedi.