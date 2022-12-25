Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:18 Son Güncelleme: 25.12.2022 15:20

AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Afganistan’daki kadınlarla ilgili açıklaması sonrasında Akşener’in Türkiye’deki kadınlara tutumuyla ilgili örnekleri sosyal medyadan paylaşarak Akşener'i eleştirdi. Özalan “Meral Akşener, utanmadan kadınlarla ilgili ahkâm kesiyor. 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmetti. Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup kolladı. Şehit anneleri yerine Demirtaş'la kahvaltı peşinde koştu! Gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanısınız Meral Akşener!” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'ın kadınlar için üniversite eğitimini yasaklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KADIN DÜŞMANI AKŞENER!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in kadınlar arasında ayrımcılık yaptığını vurgulamak için Akşener'in Türkiye'deki kadınlara tutumuyla ilgili örnekleri sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirilerini sıraladı. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meral Akşener, utanmadan kadınlarla ilgili ahkâm kesiyor. 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmetti. Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup kolladı. Şehit anneleri yerine Demirtaş'la kahvaltı peşinde koştu! Gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanısınız Meral Akşener!" dedi.

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AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”
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