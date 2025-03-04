AK Partili Atmaca’dan CHP’li belediye başkanlarına: “Vicdanlarınız rahat mı?”

Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapan Atmaca, Büyükşehir ve ilçe belediyelerin açmış olduğu kaçak yapılara karşı yıkım ihalelerine teklif verilmediğini belirterek, "Asli görevleri kaçak yapıyla mücadele olan yerel yöneticilerimiz bu sorumluluklarını yıkım ihalesi yapmaktan bir adım öteye taşımıyorlar. Nasılsa ihaleye teklif veren istekli bulunmaması sebebiyle ihaleler iptal oluyor ve yerel yöneticilerimiz sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar. Peki ya vicdanları rahat mı?" dedi

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Atmaca, paylaşımında binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 İzmir ve 6 Şubat 2023 depremlerini hatırlattı.

DEPREM FIRTINASI BİLE BELEDİYE BAŞKANLARINI UYKUDAN UYANDIRMAYA YETMEDİ

Atmaca: "Yakın zamanda yaşadığımız Santorini adası çevresinde meydana gelen deprem fırtınası bile 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen yerel yöneticilerimizi maalesef uykudan uyandıramadı" diye konuştu.

İZMİR'DEKİ YAPILARIN YÜZDE 60'I DEPREME DAYANIKSIZ

İzmir'de, 2 milyon 500 bin bağımsız bölümden oluşan 903 bin yapı bulunduğunu belirten Atmaca, açıklamasında bu yapılardan yüzde 60'ının depreme dayanıksız olduğunu hatırlattı.

KUŞ GİBİ HAFİFLİYORLAR

Belediye başkanlarının sorumluluktan kaçmak için açtıkları kaçak yapıların yıkımına ilişkin ihaleleri katılımcı olmadığı için bir bir iptal ettiğini hatırlatan Atmaca: "Bir taraftan süslü cümlelerle deprem farkındalığı kasanlar, asli görevleri olan kaçak yapıyla mücadele noktasında ne yapıyorlar? Gelin şöyle bir inceleyelim. Belediye personeli kaçak yapı veya ruhsat ve eklerine aykırı kısımları tespit ettiklerinde konu encümene taşınıyor. Yasal prosedürlere göre işlem tesis edildikten sonra dosya rafa kalkıyor. Üstüne bir de yıkım ihalesi yaptınız ve ihaleye giren olmadıysa, rahatsınız. Yasal sorumluluk üstünüzden kalktı, kuş gibi hafiflediniz" ifadelerini kullandı.

ASLİ GÖREVLERİ KAÇAK YAPILAŞMA İLE MÜCADELE AMA…

Atmaca açıklamasının devamında şu ifadelere yere verdi: "Asli görevleri kaçak yapıyla mücadele olan yerel yöneticilerimiz bu sorumluluklarını yıkım ihalesi yapmaktan bir adım öteye taşımıyorlar. Nasılsa "İhaleye teklif veren istekli bulunmaması sebebiyle" ihaleler iptal oluyor ve yerel yöneticilerimiz sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar. Peki ya vicdanları rahat mı? Gerçekten merak ediyorum. Peki biz bu kenti nasıl deprem dirençli hale getireceğiz? Yapılan işlemlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir'in yapı stoku 903 bin civarında, bağımsız bölüm sayısı ise yaklaşık 2,5 milyon. Uzmanların tespitlerine göre yapı stokunun % 60'ı depreme dirençli değil. İZBB'nin 6 adet kentsel dönüşüm ve gelişim alanında dönüştürmeyi hedeflediği bağımsız bölüm sayısı sadece 33 bin. Bugüne kadar dönüştürebildiği bağımsız bölüm sayısı sadece 1150."

DERHAL YIKILMALI

"Hadi kentsel dönüşümü beceremiyorsunuz, bari kaçak yapıyla tam anlamıyla mücadele edin, kaçak yapıyı engelleyemiyorsanız doğru düzgün ihaleyle kaçak yapıları yıkın ki olası depremde can kayıpları en aza insin. Diğer taraftan caydırıcılık ile yeni kaçaklara yol vermeyin. Geçtiğimiz yıllarda imar barışı yürürlüğe girdiğinde en sert eleştiriler CHP'li siyasiler tarafından dile getirilmişti. Ama aynı zamanda en çok başvuru İzmir'den yapılmıştı. Bu da 26 yıldır İzmir'i yöneten CHP'li belediyelerin işlerini doğru yapmadıklarının ispatı niteliğindeydi.

BÜYÜKŞEHİR'İN 131 BİNASI İMAR BARIŞINDAN YARARLANMIŞ

2024 yılında verdiğimiz önergede İZBB'nin hizmet binaları arasında kaçak yapı vasfında olup, imar barışından faydalanılan bina var mıdır? diye sorduk. Verilen cevap bizi gerçekten şoke etti. İZBB, 131 adet binası için imar barışından faydalanmış. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hani en sert eleştirileri yapan CHP'li siyasiler 26 yıldır yönettikleri İZBB'nin bu durumuna nasıl bir yorum yapacaklar acaba? O listedeki binaları okuyunca şaşkınlıktan küçük dilimizi yutacaktık. Çeşitli ilçelerde, Eshot binaları, itfaiye binaları, Cemevi, Bornova katlı otopark, Evka-4 aile hekimliği binası, trafo binaları, fen işleri binaları, Birlik Otel, Zübeyde Hanım Kreş Anaokulu ve Etüt Eğitim Merkezi (Gürçeşme Huzurevi), muhtarlık hizmet binası, İzelman Anaokulu, Foça çok amaçlı spor salonu, Kemalpaşa Kontinü sistem zeytinyağı tesisi, Kemalpaşa – Kiraz mezbaha, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi/otopark, Ahmet Priştina kent arşivi, Kültürpark Fuar Alanı Belediye Hizmet Binaları, Halkapınar İstasyonu - Metro AŞ Genel Müdürlük, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Tire sebze hali vb.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

"Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Kendi hizmet binasını yapamayan, 131 binasını yenilemek yerine çok eleştirdikleri imar barışından faydalanan bu yönetim anlayışının İzmir'i afetlere karşı dirençli hale getirmesi maalesef imkansızdır. Ayrıca Örnekköy, Uzundere ve Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm bölgelerinde geçtiğimiz dönem yaratılan kooperatif garabetiyle hem arsa sahipleri hem de kooperatif üyeleri yaşatılan mağduriyetler altında ezilmektedirler. Depreme dirençli bir ev sahibi olmaya çalışan bu insanların hayalleri üzerinden rant merkezine çevirdikleri Aktepe-Emrez 'de villa saltanatı kuran CHP İzmir ve Ankara İl Başkanları Şenol Aslanoğlu ve Ümit Erkol ise ellerini kollarını sallayarak Genel Başkan Özgür Özel'in gölgesi altında siyasi gövde gösterisi yaparak adeta bize bir şey olmaz, biz istediğimizi aldık edasıyla arzı endam etmektedirler. Kısaca, ne İzmir'i deprem dirençli kent haline getirme niyetleri var, ne de kaçak yapıyla mücadele. Kentsel dönüşüm ise bir başka bahara kaldı"