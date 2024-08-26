AK Partili başkan yardımcısına yorgun mermi isabet etti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçede oturduğu esnada AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir ensesinde bir acı hissetti. Elini ensesine götüren Gökdemir vurulduğunu eli kanlar içinde kalınca anladı.Kanlı olay Karasu'nun Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturan AK Parti Sakarya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir bir anda ensesinde bir acı hissetti. Elini ensesine götüren Gökdemir vurulduğunu fark etti. Tampon yapılarak durdurulan kanama sonrasında Gökdemir hemen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampusü acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökdemir yapılan tedavi sonrasında müşahede altına alındı. Yorgun mermi olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.