AK Partili Başkan Yarka mazbatasını aldı: Bizim Şırnak’tan başka bir derdimiz yok

Şırnak Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Akbaş'tan mazbatasını alan Yarka, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yarka, daha sonra belediye meclis üyeleri ve kapıda kendisini bekleyen vatandaşlarla birlikte Şırnak Belediyesi'ne geçti. Yolda sürekli 'Şırnak'ın gururu Mehmet Yarka, Şırnak'ın Mimarı Mehmet Yarka' sloganları atıldı.

Belediye Başkanı Belediye'de yaptığı açıklamada; "Milletvekilimiz, İl başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile mazbatamızı aldık. Bizi ikinci defa koltuğumuza oturttular. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir söylemimiz var.. durmak yok çalışmaya devam. Birinci dönemde yapamadıklarımızı ikinci dönemde milletin takdiri ile güzel bir sonuç ile kazandık. Herkese eşitlik ve hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Sağda solda söylene, şöyle oldu, böyle oldu söylemlerini kaale almıyoruz. Çünkü her zaman devletin kanun, hukuk çerçevesinde yapılan sonuçlar çerçevesinde biz konuşmalarımızı yapıyoruz.

Pazar günü seçimler bitti. Dün itirazlar vardı. Bugün mazbatamızı aldık. 26 kişilik belediye meclisinde 14 meclis üyemiz ile beraber çoğunluk bizde olması şartıyla yolumuza deva ediyoruz. Bugün itibari ile resmi belediye başkanıyım. Bugünden itibaren belediyenin yetkili organlarını seçeceğiz. Şırnaklı hemşerilerimiz hiç kuşku duymasınlar. Müsterih olsunlar. Bize güvensinler, bize inansınlar. Bizim Şırnak'tan başka bir derdimiz yok. Şahsi hiçbir çıkarımız yok. Herşey Şırnak için diyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, kısacası Şırnak'ta yaşayan herkese hizmet boynumuzun borcudur. Şırnak çok sıkıntılar çekti. Bunun telafisini de 5 yıl boyunca en güzel hizmetleri Şırnak'a sunacağım" dedi.