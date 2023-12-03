AK Parti’li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Nişan merasimine giden Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte Ankara'dan yola çıkıp Artvin'e giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü, Nuhcan Çevik ve Ertuğrul Sağlam (26), ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İslamoğlu ile Topuz, kurtarılamadı. Nuhcan Çevik de bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlam'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.