AK Partili Çalık: 24 Ocak depremi sonrası Malatya’yı yeniden inşa ettik

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'daki çalışmaları kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Şehit Fevzi Mahallesi, depremde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra yeniden yapımına başlanan 3 apartmanın bulunduğu Sivas Caddesi'ni, Yakınca Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ŞEHİT FEVZİ'YE YENİ BİR YERLEŞİM YERİ YAPILIYOR

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ilk olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. 2 Temmuz'da ihale edilen ve 2 Eylül'de yer teslimi yapılan yaklaşık 190 milyon TL ihale bedeliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunan Çalık, "24 Ocak 2020'nin devletin milletiyle, milletinde devletiyle buluştuğu gündür. Eski Türkiye'de yaşanılan krizlerin yaşanmadığı gündür. 24 Ocak 2020'de ilk andan itibaren cumhurbaşkanımız, bakanlarımız sahadaydı, alandaydı ve milletimizle birlikteydi" dedi.

679 ADET KONUT YAPILIYOR

Milletvekili Çalık, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Şehit Fevzi Mahallesi'nde 40 evde ağır hasar oluştuğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ağır hasar alan evlerimizle ilgili 40 hak sahibi vatandaşımız vardı. Hak sahiplerinin Gelinciktepe'sinde yapılan TOKİ deprem konutlarına yada Eskimalatya'da yapılan evlerimize taşınma imkanları vardı. Ama çok önemli bir karar alındı. Bu durumu bir fırsata çevirerek, deprem sonrası bu binaların bir sonraki depremde daha ağır hasarlar alacaklarını ifade ederek, Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapma kararı aldık. Bu noktada mahallemiz tamamen boşaltıldı, 2 Eylül itibariyle de ihalenin tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firma çalışmalara başladı. Şehit Fevzi geniş ve büyük bir alan, şu anda burada yeni bir yerleşim yeri yapılıyor. 30 bloktan oluşacak ve toplamda 3+1 462, 2+1 ise 217 olmak üzere 679 konutumuz yapılacak."

BİNALAR HIZLA YÜKSELİYOR

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Battalgazi Belediyesi olarak ilçeyi değiştirmek ve güzelleştirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden buyana ilçemiz adına önemli çalışmaları hayata geçirip, adımlarımızı tek tek atıyoruz. Değiştirip, güzelleştireceğimiz alanlardan bir tanesi de Şehit Fevzi Mahallemiz. 105 dönümlük kısımda çalışmalarımız devam ediyor" dedi. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında binaların yükselmesi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"57 DAİRE VE 9 DÜKKAN YAPILACAK"

Milletvekili Çalık daha sonra Sivas Caddesi Üçbağlar Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden 57 konut ve 9 dükkanın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalık, 18 milyon 950 bin TL'ye ihale edildikten sonra 9 Ağustos'ta yer teslimi gerçekleştirilen alanda inceleme yapan Çalık, "Battalgazi ilçemizde bulunan Üçbağlar Mahallemizde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 57 konut ve 9 dükkanın yapım çalışması sürüyor. 2022 Ocak ayı itibariyle buranın tamamlanarak, vatandaşlarımıza teslim edilmesi öngörülüyor" dedi. Milletvekili Çalık, proje kapsamında 2 blok bulunduğunu kaydederek, depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan Atmaca Apartmanı'nın yerine 18 daire, Yağmur ve Ergen apartmanlarının yerine ise 39 dairenin yapıldığını belirtti.

İNŞAATLARIN YAPIMI TAMAMLANDI

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde yapımı devam eden 499 konut alanında incelemede bulundu. İnceleme sonrası konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Yakınca Mahallemizde yapılan deprem konutlarında incelemede bulunduk. Nisan ayında çalışmalar başladı, Aralık ayında bitirileceği bilgisi verildi. Çalışmalarla ilgili herhangi bir aksama yok. Planlandığı gibi konutlar bitti, çevre düzenlemesine başlandı. Burada 499 konutumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

İLÇELERİMİZİN TAMAMINI YENİDEN İNŞA ETTİK

Milletvekili Çalık, 24 Ocak 2020'de Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya ve Elazığ'ın ciddi anlamda zarar gördüğünü hatırlattı. Deprem sonrası devletin şefkatli elinin milletle buluştuğunu dile getiren Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili bakanlıklar ve kurumların hızlı bir şekilde deprem yaralarını sardığını anlatarak, "Deprem süreci sonrası Malatya'daki ilçelerimizin tamamını yeniden inşa ettik. Kale, Doğanyol, Battalgazi, Pütürge ve Yeşilyurt'ta deprem konutlarımızı yaparak, deprem yaralarını sardık" dedi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar alan ve Yeşilyurt ilçesinde bulunan 4K ve bazı apartmanların yıkıldığını kaydeden Çalık, "Bu noktada Yeşilyurt'ta bir rezerv alan oluşturuldu. 66 dönümlük alanı Yeşilyurt Belediyesi vatandaşların hizmetine sundu. Bu alanda 240 gün süre içerisinde 7 blok, 158 adet 3+1, 15 blok 341 olmak üzere 499 dairemizi yaparak, vatandaşlarımıza kazandırdık. Aralık ayı itibariyle inşaatımız tamamen bitmiş olacak ve vatandaşlarımız evlerine kavuşmuş olacaklar. Yakınca bölgemiz yeni bir yaşam merkezi haline geldi. 499 evin yanı sıra hemen yan tarafında 541 bağımsız bölüm evi sosyal konut olarak inşa ediyoruz" dedi.