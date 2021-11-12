AK Partili Çalık: Malatya’da Pütürge’deki depremde can kaybı ve hasar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.19'da Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

Kentte bulunan ve depremi hisseden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, SABAH'a yaptığı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının bulunmadığını belirtti.

Çalık, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yoktur. Şuana kadar ilgili kurumlara olumsuz herhangi bir ihbarda ulaşmamıştır" dedi.