Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Çankırı’dan CHP’li Başkan Soyer’e "U Dönüşü" göndermesi
Giriş Tarihi: 28.7.2023 17:00 Son Güncelleme: 28.7.2023 17:45

AK Partili Çankırı’dan CHP’li Başkan Soyer’e "U Dönüşü" göndermesi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yerel seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i partisinin ‘değişim’ söylemleri üzerinden eleştirdi. Çankırı; “Daha düne kadar ‘değişim’ diyenler tasfiyeleri gördükçe İzmir’de koltuğunu kaybetme korkusundan ‘değişimin içinde yokum’ diyor. Bu ne hızlı bir U dönüşüdür. Sizin parti içi meselelerinize bu kenti kurban etmeyeceğiz. Bu yüzden İzmirliler size sandıkta değişim yolunu gösterecektir” dedi.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Çankırı’dan CHP’li Başkan Soyer’e U Dönüşü göndermesi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi' ve 'İyi Tarım Uygulamaları Projesi'nin tanıtın törenine katıldı. 5 bin Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağının dağıtıldığı törende konuşan Çankırı muhalefet kanadından yükselen tarım politikalarına yönelik eleştirilere ilişkin, " İzmir tarımın turizmin kalbi. Seçimlerden önce hükümetimize 'tarımı sahipsiz bıraktılar' diye eleştirenler vardı. Merak etmeyin ne seçim biter, ne tarım biter Türkiye üretmeye devam eder" sözleri ile karşılık verdi.

MUHTARLIK DEVLETİN EN ÖNEMLİ KADEMELERİ ARASINDA

Temasları kapsamında Gümüldür'de Atatürk, İnönü, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallesi muhtarlarını ziyaret eden Çankırı muhtarlık makamının devletin en önemli kademeleri arasında olduğunu vurguladı. Özellikle yerel yönetimlerin vatandaşa hizmet karnesini en iyi tutan makamın muhtarlıklar olduğunu aktardı.

"KORKTUNUZ MU?"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu" açıklamasıyla muhalefetin değişim söylemlerine destek veren ancak katıldığı bir televizyon programında 'değişim tartışmalarında yokum' diyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in deyim yerindeyse u dönüşü sergilediğini açıkladı. Çankırı, "Siyasetçi hem sözü hem özü bir olandır. Görüyoruz ki muhalefet içerisinde yer alan yöneticiler korku içinde. 'Değişim' diyenlerin daha parti içinde savunması bile alınmadan tasfiye edilmesi bazılarına u dönüşü yaptırmış. Elbette bu bizi ilgilendirmez. Ancak parti içi meselelerle gündemi meşgul etmek siyasetin parçası değildir. Bizler topluma karşı sorumlu insanlarız. Biz politika yaparak üretiriz. Ama İzmir'de bunu dert edinen bir yönetici yok maalesef. Varsa yoksa kendi içlerindeki gibi koltuk kavgası var. Şu koltuk sevdasının yarısını hizmete ayırsaydınız bu kenti böyle yormazdınız. Ama artık İzmir sizi sırtında taşımayacak. Bu yüzden İzmirliler size sandıkta değişim yolunu gösterecektir" dedi.

SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tele1'de yayımlanan 'Anında Manşet' isimli programında parti içindeki değişim tartışmalarının kendisine hatırlatılması üzerine; "Seçimlerden hemen sonra değişimin gerektiğine dair bir manifesto bir açıklama yaptım. Orada benim için iş bitmiştir. Ben ne söyleyeceksem söyledim. Mahalle delegelerinde kim seçildi, kim oldu, o onu mu seçti, merak bile etmiyorum ilgilenmiyorum" sözleri ile yanıt vermişti.

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AK Partili Çankırı’dan CHP’li Başkan Soyer’e "U Dönüşü" göndermesi
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