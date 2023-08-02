AK Partili Çankırı’dan MHP lideri Bahçeli’ye destek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Aliağa'da bir dizi ziyarette bulundu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret eden Çankırı ilçedeki yatırımlar ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Aliağa Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi açılışını da gerçekleştiren Çankırı, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

"KADINLAR HERYERDE"

Ziyaretleri kapsamında Aliağa Muhtarlar Derneği'nde ilçede görev yapan kadın muhtarlarla bir araya gelen Çankırı, AK Parti hükümetleri döneminde muhtarlık makamının devletin en küçük birimi olmaktan çıktığını kadın muhtarlarla daha da güçlenerek yönetimde yetki alanlarının güçlü sesi olduğunu söyledi. Türkiye'de 52 bin muhtarın bin 200'ünün kadın olmasının gurur verici olduğunu aktaran Çankırı, " İnşallah bu sayı gün geçtikçe artacaktır. Kadınları sahanın her yerinde görmek mümkün. Değişen ve gelişen Türkiye'de özellikle kadının gücü küçümsenemeyecek kadar büyüdü. Hükümetlerimiz döneminde istihdam edilen kadın çalışan sayısı parmak ısırtacak nitelikte" dedi.

BAHÇELİ'YE DESTEK

Temaslarında yerel seçimler hakkında da konuşan Vekil Çankırı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aralarında İzmir'in de bulunduğu 11 ili işaret eden açıklamasına da destek verdi. İzmir'in muhalefetin kalesi olmadığına İzmirlilerin de artık kanaat getirdiğini söyleyen Çankırı, özellikle CHP'nin politik çizgisinde ve örgütsel yapısında ideoloji muğlaklığı yaşadığını belirtti. Çankırı; "Yönetici kadrolarında ve liderlik pozisyonunda kaos yaşayan bir partinin siyaset rotasını belirleyemeden yerel seçimlerde vatandaşa karşı samimiyeti sorgulanır. Onlar İzmir'i gerçekten bağrına basıp benimseyebilselerdi bugün bu kent bu halde olmazdı. Biz yıkılan kadim şehirleri yeniden ayağa kaldırırken adamlar burada denize sırtını yaslayıp bir çivi bile çakmaya üşenir hale gelmişler. Şişirme kadrolarla İzmirlilere yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulursa bu şehirde her daim bir grev iş bırakma eylemi yaşanır. Artık İzmirliler de bu kentin muhalefetin kalesi olmadığına kanaat getirmiş durumda. Saha temaslarımızda 'bizi bu beceriksiz yönetimden kurtarın' diyorlar. İzmir körfezi bulanık ama İzmir'deki seçmen hizmetten yana olduğunu ifade ettiği için berrak ve net. O yüzden değil 11, 81 vilayetin tamamı AK belediyecilikle 'durmak yok yola devam' diyecek" diye konuştu.