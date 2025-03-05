AK Partili Çankırı’dan Tugay’a Jet Yanıt: Kronikleşmiş yersiz muhalefetinizle bu kenti hırpalamayı bırakın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı canlı yayında hükümete yönelik eleştirilerine AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan sert yanıt geldi.

Çankırı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Tugay'ın açıklamalarının çelişkiler içerdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün katıldığı bir TV yayında yaptığı açıklamaları şaşkınlıkta takip ettim. Dolayısıyla açıklamaları ve icraatsızlıklarından doğan çelişkilere ilişkin kendisine birkaç soru yöneltmek isterim: Sayın Tugay güzel İzmir'imiz'de sosyal konut projesini Menemen'de başlattığınızı duyurdunuz. Barınma hakkının en temel hak olduğunu da ifade ettiniz. Tartışılmaz, doğrudur ve hemfikirizdir. Lakin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanı olarak belirlenen kentin kanayan yarası Yeşildere'de, bölge sakinlerine kamulaştırma bedellerini ödemediğiniz için moloz yığınları içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve bundan dolayı mağdur olan vatandaşlar ne olacak? Yine sosyal konut projelerinin Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda gibi çeşitli ülkelerde yerel yönetimlere yetki verildiğini Viyana'da belediyenin konutları yaptığını örnek vererek belediyelerin temel görevi olduğunu ve modelin yaygınlaşması gerektiğini savundunuz. İzmir'de Sayın Burhan Özfatura döneminde yapılan EVKA konutlarının ardından devraldığınız belediyeler olarak neden adım atmadınız? Son 15 yılda sadece 980 konut bitirebilen, 6 bin konut diye başlayıp kooperatif rezaletiyle sonuçlanan Büyükşehir olarak, bitmeyen-bitirilemeyen ama yeni projelerle insanlara umut tacirliğiniz nedendir?

Yoksa yeni bir hüsranla mı karşı karşıya kalacağız? Bir diğer talihsiz açıklamanız ise yine 'hükümetin – devletin- belediyelere ilave kaynaklar sağlanarak onların elini güçlendirmesi gerekiyor' niteliğindeki ifadenizdir. Bu ne yaman çelişkidir Sayın Tugay; hükümet olarak Dünya Bankası tarafından sadece İzmir'e sağlanan 5 Milyar TL'lik hükümet garantisi altındaki kredi paketini kullanmamakta neden ve hangi amaçla ısrarcısınız? Size bu kadar önemli bir kaynak sağlanmışken, yersiz açıklamalarınız hangi algının propagandasıdır? Gelelim İzmir Körfezi üzerinden, 'yerel AK Parti siyasetçileri hiçbir şey yapmıyorlar' yönündeki eleştirinize! Sayın Tugay, manidar olan şudur ki; AK Parti ve Cumhur İttifakı bünyesindeki isimler olarak bizler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un kente bizzat gelerek yerinde inceleme yaptığı sırada hazır bulunmuş sizin ise yurtdışında oluşunuzdur. Öyle görünüyor ki ilçe belediye başkanlarınızın çözülen sorunlarına ilişkin bihabersiniz. Yoksa parti içinde koordinasyonsuzluk mu söz konusudur? Kronikleşmiş yersiz muhalefetinizle bu kenti hırpalamayı bırakın. Önce düşünün, anlamanın önündeki en büyük engeliniz olan dilinize de sahip çıkın." İfadelerine yer verdi.